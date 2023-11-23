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MİT terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:53 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:05 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Terörist Fahrettin Tolun

Terörist Fahrettin Tolun


Ayrıntılar geliyor...

#MİT
#PKK
#Suriye
34 dakika önce
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