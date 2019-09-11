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ANKARA

MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı

MİT TIR'larının durdurulması FETÖ'nün planlı örgütsel organizasyonu

Yargıtay'ın 54 sanıklı MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararında, TIR'larının durdurulmasının doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'cü hainler tarafından durdurulan MİT TIR'ları
FETÖ'cü hainler tarafından durdurulan MİT TIR'ları

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı.

FETÖ'NÜN ÖRGÜTSEL PLANI

Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

HÜKÜMETİN ULUSLARARASI ARENADA ZOR DÜŞMESİ PLANLANDI

Gerekçede, FETÖ'nün, hükümetin uluslararası arenada zor duruma düşmesi için, Suriye faaliyetlerini deşifre etme kararı aldığı belirtildi.

Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez." denildi.

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