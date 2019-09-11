MİT TIR'larının durdurulması FETÖ'nün planlı örgütsel organizasyonu

Ekonomi

Umman Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi el Messan, "Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız. İki tarafın ortak çıkarları doğrultusunda anlaşması durumunda, bu ticareti yapmamak için bir sebep göremiyorum" dedi.