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ANKARA

MİT ve TSK'dan nokta operasyon: PKK'nın sözde kurucularından 'Ali Haydar Kaytan' etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
MİT ve TSKdan nokta operasyon: PKKnın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
"Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

TERÖRİST KAYTAN KİMDİR?

Ali Haydar Kaytan'ın kod adı Fuat...Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan birisi.

Hâlihazırda PKKKCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olarak görülüyor.

PKKKCK'nın İdeolojik alan Sorumlusu. Terörist Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.

Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonundan da sorumluydu.

12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçtı.

Seksenli yıllarda önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.

Adam öldürme, kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994'de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçip Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendiği iddia ediliyor.


PKK'nın sözde kurucularından 'Kaytan' etkisiz hale getirildi: Örgüt, cesedi gömen PKK'lıları infaz etti
FOTOĞRAF 19
Title
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın \"kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi\" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.
Title
Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı.
Title
Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı.
Title
Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
Title
Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.
Title
Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı.
Title
Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.
Title
CESEDİ GÖMEN PKK'LILAR İNFAZ EDİLDİ<br><br>Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.
Title
Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.
Title
TERÖRİST KAYTAN KİMDİR?<br><br>Ali Haydar Kaytan'ın kod adı Fuat...Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan birisi.
Title
Hâlihazırda PKKKCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olarak görülüyor.
Title
PKKKCK'nın İdeolojik alan Sorumlusu. Terörist Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.
Title
Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonundan da sorumluydu.
Title
12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçtı.
Title
Seksenli yıllarda önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.
Title
Adam öldürme, kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994'de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçip Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendiği iddia ediliyor.
Title
Title
Title
PKK'nın sözde kurucularından 'Kaytan' etkisiz hale getirildi: Örgüt, cesedi gömen PKK'lıları infaz etti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar ortaya çıktı.


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