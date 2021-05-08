MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pv7aU9qwdB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2021

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