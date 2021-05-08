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ANKARA

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 teröristin, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
MİT ve TSKdan ortak operasyon: Garada PKKlılar etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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