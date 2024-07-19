MİT’çi ifşasından 7 yıl hapsi istendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında açılan soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’nca Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianamede; Özdağ’ın 26 Şubat 2020'de TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Libya'da şehit edilen 2 MİT mensubunun adlarını vermesi sebebiyle 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Özdağ’ın işlediği suç sebebiyle toplumla olan güven ilişkisinin zarar görmesi sonucunda siyasi eylemlerinin yasaklanması talebi de iddianamede yer alıyor.

KANUNA AÇIKTAN MUHALEFET

Özdağ, Libya’da şehit düşen MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini basının önünde deşifre etmişti. İddianamede bir dönem güvenlik konularında akademik dersler vermiş olan Özdağ’ın suç teşkil ettiğini bilmesine rağmen bu açıklamayı yapmasının MİT Kanunu’na açıktan muhalefet olduğuna işaret edildi. Savcılık, olayda “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçunu işlendiği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla birlikte mevcut olduğunu” tespit etti.

SORUMSUZLUK DIŞINDA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2016 tarihli ve 2016/3657 esas, 2016/6896 karar sayılı kararına atıfta bulunan savcılık, “Yasama sorumsuzluğunun Meclis çalışmaları ile sınırlı olduğu, Genel Kurul, komisyon ve siyasi parti gruplarının bu kapsamda bulunduğu, diğer bir ifadeyle Meclis çalışmalarının Genel Kurul, komisyon ve siyasi parti gruplarından ibaret bulunup, bunun dışındaki yerlerin sorumsuzluk dışında görüldüğünü” bildirdi. Şüpheli Özdağ'ın “Meclis'te yapmış olduğu basın toplantısında kullandığı ve soruşturmaya konu beyanlarının da yasama sorumsuzluğu dışında kaldığı” vurgulandı.

KÜRSÜYÜ İSTİSMAR

İddianamede, “devlet istihbarat hizmetleri ve MİT kanununa muhalefet etmek” suçlarından Özdağ için 7 yıla kadar hapis istenirken işlediği suç sebebiyle toplumla olan güven ilişkisinin zarar görmesi sebebiyle siyasi eylemlerinin yasaklanması talep edildi. 27. Dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa’nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için Mart 2020'de fezleke düzenlendi. Mayıs 2023'deki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi sonrası savcılığın Özdağ hakkındaki iddianameyi şimdi hazırladığı belirtildi.







