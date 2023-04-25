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Gündem

MİT'ten bir nokta operasyon daha: Sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı'yı Suriye Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:52 . 25/04/2023 Salı
AA
Mehmet Sarı

Mehmet Sarı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.​​​​​​​





#mit
#pkk
#kamışlı
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