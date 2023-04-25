MİT'ten bir nokta operasyon daha: Sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi

Mehmet Sarı
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.
PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük destek Kandil'den geldi. Masanın ortağı Meral Akşener, PKK elebaşlarının CHP liderine verdiği desteğe ilişkin katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruya kaçamak bir yanıt verdi. Teröristlerin kendilerine verdiği destek için "Üçkağıt olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Akşener, iktidarı suçladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük destek Kandil'den geldi. Masanın ortağı Meral Akşener, PKK elebaşlarının CHP liderine verdiği desteğe ilişkin katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruya kaçamak bir yanıt verdi. Teröristlerin kendilerine verdiği destek için "Üçkağıt" ifadelerini kullanan Akşener, iktidarı suçladı.
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP’nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Bunun sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia eden HDP’li Düşünmez, “sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız” ifadelerini kullandı.