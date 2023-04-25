MİT'ten bir nokta operasyon daha: Sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP’nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Bunun sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia eden HDP’li Düşünmez, “sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız” ifadelerini kullandı.