MiT’ten Interpol fırtınası: 2 günde 4 terörist yakalandı

Terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kritik baskınlar için güvenlik güçlerine öncülük ediyor. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 1’i PKK’nın, diğeri DHKP/C’nin elebaşı ve 2’si de DEAŞ üyesi olmak üzere 4 terörist, son 2 günde MİT koordinesindeki 3 ayrı operasyonla yakalandı. Ele geçirilenler arasında ‘büyük balık’, terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Sabri Dal oldu. Şırnak’tan Irak topraklarına geçmek için hazırlık yaptığı tespit edilen Dal, bulunduğu adreste emniyet ve MİT’in ortak baskınıyla gözaltına alındı. Geçmişteki pek çok terör saldırısının faili olduğu belirtilen Dal, Şanlıurfa’da Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp’in öldürülmesi talimatı vermişti. Dal’ın talimatı sonrası teröristler 2014 yılında Tekinalp ile oğlunu otomobilin içinde infaz etmişti.

2 RUS KADIN PAKET

Güvenlik güçleri, Şırnak’taki operasyonla aynı saatlerde Kilis’te de benzer bir baskın için takipteydi. Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi Rus vatandaşı iki terörist kadın, emniyet-MİT ortaklığındaki baskınla yakalandı. Alınan bilgiye göre Suriye’deki çatışma bölgelerinden bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği bilgisini alan istihbarat birimleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Zanlıların saklandığı evi basan ekipler, burada Çeçen uyruklu Rusya vatandaşları S.K. (29) ile R.E.’yi (33) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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