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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlusu ve iki terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye’de terör örgütü PKK/KCK’lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli'yi etkisiz hale getirdi.

10:29 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:38 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Örgüt mensupları hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Örgüt mensupları hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK’nın Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye’ye çekildi. Ancak, Süleymaniye’de de MİT’ten kaçamadı.

MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer FIRAT ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan ZENDİ ve Cengaver Mikayilkod Hidayet RESULİ’nin faaliyetlerini uzun süre takip etti.



Örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izlendi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi.

Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.




PKK/KCK’nın güvenli kalesi MİT tarafından devrildi

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye’de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

Türkiye'de karışıklık çıkartmak için talimat almışlar: MİT'in PKK operasyonunun detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yönelik İstanbul'da düzenlediği, "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş'ın tutuklandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı. PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları belirlenen "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın Türkiye'de propaganda yaparak karışıklık çıkartmak için talimat aldıklarını ortaya çıktı. Topaloğlu'nun PKK'nın sözde basın komitesi kontrolünde olan NLP Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi kurucularından olan ağabeyi Osman Topaloğlu'yla irtibatta olduğunu belirlendi.


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