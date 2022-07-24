MİT'ten 'özel' operasyon: PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirdi

İstanbul semalarında 'starlink' heyecanı

İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı. Gökyüzünde sıralı parlak cisimleri gören vatandaşlar, bu anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.



Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi. Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

