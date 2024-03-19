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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi

11:29 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 11:43 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Rojda Bilen, örgütün gençlik topluluğu yapısındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumluydu.
Rojda Bilen, örgütün gençlik topluluğu yapısındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumluydu.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu 'Bişeng Brüsk' kod adlı Rojda Bilen’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.



Rojda Bilen'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü MİT tespit edildi.

Yer tespiti ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.



Örgüte katılacak gençleri tespit ve teşvik ediyordu

Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

Bişeng Brüsk kod adlı Rojda BİLEN

Rojda BİLEN, 1988’de İsviçre’nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ya katıldı.





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