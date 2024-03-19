MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu 'Bişeng Brüsk' kod adlı Rojda Bilen’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
Rojda Bilen'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü MİT tespit edildi.
Yer tespiti ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
Örgüte katılacak gençleri tespit ve teşvik ediyordu
Bişeng Brüsk kod adlı Rojda BİLEN
Rojda BİLEN, 1988’de İsviçre’nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ya katıldı.