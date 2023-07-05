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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Şehit diplomat Osman Köse'nin intikamı alındı

MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:44 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Terörist Celal Kaya, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisiydi.

Terörist Celal Kaya, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisiydi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın Erbil şehrinde 17 Temmuz 2019'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan terörist Kaya'nın, uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği belirlendi.



Celal Kaya

PKK'nın istihbarat ağına ağır darbe

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanması için çalıştığı tespit edildi.

  • Kaya ile ilgili istihbarat elde eden MİT, teröristin faaliyetlerini adım adım takip etti. Terörist Kaya, Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.

Osman Köse


MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından bir yenisini daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.

#MİT
#PKK
#Osman Köse
#Irak
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