MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: ABD'nin özel eğittiği üst düzey terörist etkisiz

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Şahinbey ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.