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ANKARA

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: ABD'nin özel eğittiği üst düzey terörist etkisiz

MİT tarafından, Suriye'de PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod adlı Civana Heso yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden alan terörist Heso, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİTten Suriyede nokta operasyon: ABDnin özel eğittiği üst düzey terörist etkisiz
Civana Heso

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden almıştı.

Geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu.

Terörist Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerimize karşı taciz ve saldırıları gerçekleştiriyordu.

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen terörist en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

  • YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerimize sızma, pusu ve bunun gibi eylemleri organize ediyor.

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