MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Beş terörist SİHA ile etkisiz MİT'in Suriye'de düzenlediği iki ayrı operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de aralarında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

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