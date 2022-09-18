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ANKARA

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Beş terörist SİHA ile etkisiz

MİT'in Suriye'de düzenlediği iki ayrı operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de aralarında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİTten Suriyede nokta operasyon: Beş terörist SİHA ile etkisiz
PKK/YPG'nin sözde Fırat Bölge sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz

MİT'in Suriye'de düzenlediği iki operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'nin sözde Fırat Bölge sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz’ün de aralarında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

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