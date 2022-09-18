MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Beş terörist SİHA ile etkisiz

MİT'in Suriye'de düzenlediği iki operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'nin sözde Fırat Bölge sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz’ün de aralarında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
MİT'in Suriye'de düzenlediği iki operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'nin sözde Fırat Bölge sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz’ün de aralarında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
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