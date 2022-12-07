MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde bölge sorumlusu etkisiz

Hulki Cevizoğlu: Atatürkçüyüm diyor Atatürk'ü bilmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi 'Gazi' olarak tanımaması ve Atatürk'ü diktatör olarak ifade etmesine gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin Cevizoğlu, ''15 Temmuz bir tiyatrodur' demişti. O yüzden meclisin bombalanmasına inanmamıştı. Onun da bir tiyatronun parçası olduğunu düşünüyordu. 'Siz buna Gazi Meclis diyemezsiniz' demek istiyor. Atatürk'ün de Meclis'i fesheden bir diktatör olduğunu söylüyor' ifadelerini kullandı.