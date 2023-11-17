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MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon: PKK/YPG'nin sözde alan sorumlusu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu terörist Ali Subaşı'yı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:59 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:19 - 17/11/2023 Cuma
AA
PKK'nın sözde Suriye alan sorumlusu Ali Subaşı etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde Suriye alan sorumlusu Ali Subaşı etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...


#MİT
#PKK
#Suriye
31 dakika önce
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