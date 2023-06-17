MKE Fabrikası'nda 5 kişinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."
Ne yaşanmıştı?
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'daki Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama meydana gelmişti ve bu patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti.