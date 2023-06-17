MKE Fabrikası'nda 5 kişinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama meydana geldi. Üretimhane kısmında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenilirken MSB işçinin şehit olduğunu duyurdu. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i arayarak patlamayla ilgili bilgi aldı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti.