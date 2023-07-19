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MKE fabrikasında korkutan patlama

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’da bulunan kapsül fabrikasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı. Patlama ile birlikte fabrikada çıkan ve ormana da sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının çıkış sebebinin teknik incelemeler sonrasında belirleneceğini söyledi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

04:00 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MKE'de patlamada 4 işçi yaralandı.

MKE'de patlamada 4 işçi yaralandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) Kayaş’taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE) Kayaş’taki kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ankara Kayaş’ta bulunan MKE Kapsül Fabrikası’ndaki yangın söndürülmüştür.” bilgisi verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası’nda saat 10.52’de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, “Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE) Kayaş’taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yaralanan işçilerin hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Şahin, yangının çıkış sebebinin teknik incelemelerle devam ettirildiğini belirtti.



#Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
#Patlama
#Milli Savunma Bakanlığı
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