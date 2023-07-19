MKE fabrikasında korkutan patlama

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’da bulunan Kapsül Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralılar oluğu ve yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın kontrol altına alındığını ve olayın endişe verici olmaktan çıktığını açıkladı. Patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.