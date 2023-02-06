Mobil baz istasyonları deprem bölgelerine yönlendirildi

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Kahramanmaraş'ta deprem.
Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil baz istasyonların deprem bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.
Sayan açıklamasında, ''Depremin yaşandığı/hissedildiği her yerde iletişimin kesintisiz sürmesi için ekiplerimiz çalışıyor.Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildi. İletişimin aksamaması için aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.