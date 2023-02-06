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Mobil baz istasyonları deprem bölgelerine yönlendirildi

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde ve Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildiği açıklandı.

05:32 . 6/02/2023 Pazartesi
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Kahramanmaraş'ta deprem.

Kahramanmaraş'ta deprem.

Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi.

MOBİL BAZ İSTASYONLARI BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil baz istasyonların deprem bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

Sayan açıklamasında, ''Depremin yaşandığı/hissedildiği her yerde iletişimin kesintisiz sürmesi için ekiplerimiz çalışıyor.Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildi. İletişimin aksamaması için aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.








#Kahramanmaraş
#Gaziantep
#Mobil baz istasyonları
2 saat önce
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Mobil baz istasyonları deprem bölgelerine yönlendirildi
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