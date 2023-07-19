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Mobil radarlar çoğalacak

Düzensiz göçün önlenmesinde gösterdikleri başarı üzerine mobil radar birimlerinin sayısının çoğaltılması kararlaştırıldı.

Uğur Duyan
04:00 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mobil Radar.

Mobil Radar.

Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetindeki hava unsurlarının uçuş süreleri de bu çerçevede artırıldı. Kapsama ağını genişletmeyi planlayan Sahil Güvenlik, envanterindeki farklı hizmetlerde kullanılan araçları MORAD-2 ve MORAD-3 isimli mobil radar araçlarına dönüştürecek. Kıyılarda kullanılan mobil radarlar sayesinde düzensiz göçmen taraması ivme kazandı. Yılın ilk altı ayında kıyılarda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 647 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. Bu olaylarda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı ise 18 bin 230’u buldu. 70 organizatör de yakalandı.



#Göçmen
#Sahil Güvenlik
#Mobil Radar
#Denetim
2 saat önce
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