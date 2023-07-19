Mobil radarlar çoğalacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetindeki hava unsurlarının uçuş süreleri de bu çerçevede artırıldı. Kapsama ağını genişletmeyi planlayan Sahil Güvenlik, envanterindeki farklı hizmetlerde kullanılan araçları MORAD-2 ve MORAD-3 isimli mobil radar araçlarına dönüştürecek. Kıyılarda kullanılan mobil radarlar sayesinde düzensiz göçmen taraması ivme kazandı. Yılın ilk altı ayında kıyılarda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 647 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. Bu olaylarda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı ise 18 bin 230’u buldu. 70 organizatör de yakalandı.