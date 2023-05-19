Montajcı masayla irtibatlı çıktı

Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar’ın, 7’li Masa’nın ortaklarından Gelecek Partili Hasan Seymen’in avukatlık ofisinde yakalandığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan montaj kaset ve sahte dekont paylaşımlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmanın kritik ismi Oktay Yaşar ise 13 Mayıs’tan bu yana Ankara polisi tarafından her yerde aranıyordu.

Yaşar, önceki gün Ankara’da gözaltına alındı. Yaşar’ın 7’li Masa’nın ortaklarından Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen’in avukatlık bürosunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Seymen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı müvekkilim Oktay Yaşar, son attığı mesajlarda bu hafta içinde ifade vereceğini duyurmuştu. Bugün ifade vermeye gitmek için ofisimden Ankara KOM şube memurlarına teslim edilmiştir” dedi. Öte yandan İnce’ye yönelik montaj paylaşımlar kapsamında başlatılan soruşturmada tutuklanan 3 kişinin, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ile suçlandığı öğrenildi. Şüphelilerden Mehmet G. kendisini, “Elim çarpmış ve göndermişim” diye savundu.