Gündem Montrö bildirisi davasında savcı 91 sanık için beraat 12 sanık için mahkumiyet kararı talep etti
ANKARA

Montrö bildirisi davasında savcı 91 sanık için beraat 12 sanık için mahkumiyet kararı talep etti

"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti.

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Haber Merkezi AA
Montrö bildirisi davasında savcı 91 sanık için beraat 12 sanık için mahkumiyet kararı talep etti
Arşiv

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için savcıya söz verdi.

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Savcı, mütalaasında, sanıklar Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıklarını belirtti.

Söz konusu sanıkların, seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çeken savcı, bildiride geçen Montrö vurgusunun da "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan sanıkların yazışmalarından anlaşıldığını vurguladı.

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GÜNDEM
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Savcı, mütalaasında, sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflediklerini aktardı.

Buna göre, savcı, sanıklar, Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçunu işlediklerini belirterek, 3 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, aralarında eski Deniz Kuvvetleri komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel'in de bulunduğu 91 sanığın isnat edilen suça yönelik kasıtlarının bulunmadığını, cezalandırılması istenen 12 kişinin eylemlerine iştirak iradelerinin olmadığını belirterek, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat talebinde bulundu.

Daha sonra söz alan avukatlar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Talepleri uygun gören mahkeme, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

Montrö bildirisine destek veren emekli amiraller bildiri sızınca panik oldular
GÜNDEM
Montrö bildirisine destek veren emekli amiraller bildiri sızınca panik oldular

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar tutuksuz yargılanıyor.

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