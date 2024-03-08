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Mossad'a bilgi sızdıran casuslar tutuklandı

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüphelinin 6'sı çıkarıldıkları mahkemece uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı.

20:32 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 20:50 - 8/03/2024 Cuma
Altı Mossad ajanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Altı Mossad ajanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildiler. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



#Mossad
#Casus
#Tutuklama
1 saat önce
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