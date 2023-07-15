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Mozik Dağı’nda 15 Temmuz tırmanışı

AİÇÜ merkezi yerleşkesinde Al Bayraklar eşliğinde yapılan bisiklet turuna ve Taşlıçay’daki 2800 rakımlı Mozik Dağı’nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mozik Dağı’nda 15 Temmuz tırmanışı.

Mozik Dağı’nda 15 Temmuz tırmanışı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, bisiklet turu ve dağ tırmanışı düzenlendi. Etkinliklere katılan akademisyen, idari personel ve öğrenciler, AİÇÜ merkezi yerleşkesinde Al Bayraklar eşliğinde yapılan bisiklet turuna ve Taşlıçay’daki 2800 rakımlı Mozik Dağı’nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren tırmanış sonrası 15 Temmuz Şehitlerini Anma pankartı açıldı. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Tüm Dünya, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak ilkeleri etrafında bütünleşen Aziz Milletimizin inancı, imanı ve yüreğiyle devletine ve demokrasi iradesine sahip çıkmasıyla birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ettiğimizi gördü. Kahraman vatandaşlarımızın, terör örgütünün kullandığı tankların, topların ve silahların karşısında onurlu bir duruş ortaya koyması dünya tarihine geçti. Bu duygularla hain darbe gecesinde vefat eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize saygı ve şifa dileklerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.



#Milli İrade
#15 Temmuz
#FETÖ
1 saat önce
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