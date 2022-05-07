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MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB; Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:36
Saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyondan görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı paylaştı.

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