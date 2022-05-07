MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



OYNAT 00:36 Saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyondan görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı paylaştı.

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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.



Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rdStLMcgun — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2022

GÜNDEM MSB 'şehidimizin kanı yerde kalmadı' diyerek duyurdu: 24 terörist etkisiz hale getirildi