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MSB: 2 Kasım'dan bu yana 51 gemi Ukrayna limanlarına gitti, 21 gemi de Ukrayna limanlarından çıkış yaptı

Milli Savunma Bakanlığı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladığı 2 Kasım 2022 tarihinden bu yana toplam 51 gemi Ukrayna limanlarına gitti, 21 gemi de Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Şu ana kadar taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MSB: 2 Kasımdan bu yana 51 gemi Ukrayna limanlarına gitti, 21 gemi de Ukrayna limanlarından çıkış yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladığı 2 Kasım 2022 tarihinden bu yana toplam 51 gemi Ukrayna limanlarına gitti, 21 gemi de Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Şu ana kadar taşınan tahıl miktarı 10 milyon 315 bin tonu geçti.

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