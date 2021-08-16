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ANKARA

MSB: 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: 4 PKKlı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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