MSB: 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DkYo0ZCQpm
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.