|
Gündem

MSB: 40 bin kişilik yemek ve 557 bin 600 kumanya dağıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgelerindeki seyyar mutfaklarımızla vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ettiğini söyledi. Mehmetçik deprem bölgesine bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıttı.

11:33 . 9/02/2023 Perşembe
Diğer
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

MSB'den yapılan paylaşımda;
'Deprem bölgelerindeki seyyar mutfaklarımızla vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyoruz. Mehmetçik deprem bölgesine bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıttı. Dayanışma Vakti...' ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bakanlık bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama- kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), depremzedelere yardım için seferber oldu.

Depremin etkilediği bölgelerde bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen 34 sahra mutfağının kurulmasıyla faaliyete başlandı. Bunlarla birlikte 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi. Başta 2'nci Ordu Komutanlığı olmak üzere bütün kışlalar, depremden etkilenen vatandaşın hizmetine açıldı. Mehmetçiğin arama- kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları da sürdürülüyor.


#Kahramanmaraş depremi
#Pazarcık depremi
#Hatay
#Elbistan depremi
23 dakika önce
default-profile-img
MSB: 40 bin kişilik yemek ve 557 bin 600 kumanya dağıtıldı
JAK ekibi, 76 saat sonra kız çocuğunu enkazdan çıkardı
Prof. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun' diyerek iki şehri uyardı
Canlı yayında İsmail Saymaz’a depremzededen tepki: Provokatörlük yapma
Kahramanmaraş depremi komşu faylardaki stres seviyesini artırdı
Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkartılan 3 yaşındaki İkranur çikolata istedi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.