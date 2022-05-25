MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/pw3Dcf6Kmt
Terörist neredeyse hedefimiz orası!