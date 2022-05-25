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ANKARA

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB; Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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