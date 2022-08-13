MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '' Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz'' denildi.
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/8bPTF2pEVI
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.