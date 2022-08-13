Gündem MSB 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '' Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz'' denildi.

Pençe-Kilit'te üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kilit'te üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hudutlardan geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı
GÜNDEM
MSB: Hudutlardan geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı
Büyük facia atlattık

Büyük facia atlattık

​İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar.
Suudi Arabistandan umre kararı

Suudi Arabistan'dan umre kararı

Tüm vize türlerine izin verildi.
Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji uyardı: Öğleden sonraya dikkat.

Elazığ'da suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurucu üyelere ve partililere mektup.

İzmir'deki kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif.

Nüfusu ikiye katlanıyor.

Hobi sektöre dönüştü: Birçok aile bundan geçimini sağlıyor.

Nemrut yanardağında hareketlilik.

​İkisi yeşil kategoride üç terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.