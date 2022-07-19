MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi'' denildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.
Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/yQ5ysK6b8I
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.