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POLİTİKA

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi'' denildi.

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