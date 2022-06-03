MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QPLWpjn7fM
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!