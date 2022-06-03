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ANKARA

MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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