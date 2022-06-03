MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QPLWpjn7fM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2022

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