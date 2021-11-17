MSB: ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.
MSB: Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD’de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.