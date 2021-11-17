Gündem MSB ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti
ANKARA

MSB: ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti
Milli Savunma Bakanlığı

MSB: Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD’de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.

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