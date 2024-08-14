MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı
Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit düştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi;
"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat alanında yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
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2 saat önce