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ANKARA

MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristlere girilen çatışmada Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit oldu. Terör örgütü PKK’ya yönelik olarak Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu’ndan acı haber geldiği aktarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

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