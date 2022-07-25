​MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.
July 25, 2022
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.
July 25, 2022
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