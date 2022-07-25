MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kilit Operasyonu’nda teröristlere girilen çatışmada Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit oldu. Terör örgütü PKK’ya yönelik olarak Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu’ndan acı haber geldiği aktarıldı.

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