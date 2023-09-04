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MSB açıkladı: Ankara'da F-4 uçağından parça araçların üzerine düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının TPAO’ya ait açık bir otoparka düştüğü belirtildi.

12:50 . 4/09/2023 Pazartesi
IHA
Ankara

Ankara

Ankara’da bir F-4 uçağının yedek yakıt tankı TPAO Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde araçların üzerine düştü.



Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Teknofest alanından havalanan uçak güvenli bir şekilde Eskişehir’deki üssüne döndü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hv. K. K.lığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara Semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denildi.




#Ankara
#Milli Savunma Bakanlığı
#uçak
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