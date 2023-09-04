MSB açıkladı: Ankara'da F-4 uçağından parça araçların üzerine düştü

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Teknofest alanından havalanan uçak güvenli bir şekilde Eskişehir’deki üssüne döndü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hv. K. K.lığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara Semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denildi.