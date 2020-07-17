MSB açıkladı: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde koronavirüs tespit edildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur" dedi. Fransız gemisine taciz iddiasına ilişkin de Akar, "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.