MSB açıkladı: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde koronavirüs tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.
Olumsuz bir durum olmadığı belirtildi
- Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.
Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında #COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında #COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020