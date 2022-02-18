Gündem Milli Savunma Bakanlığı altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen altı PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Altı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen altı PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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