Milli Savunma Bakanlığı altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen altı PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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