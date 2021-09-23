Gündem MSB Ansızın vurmaya devam diyerek duyurdu İki PKKlı terörist hava operasyonuyla etkisiz
ANKARA

MSB 'Ansızın vurmaya devam' diyerek duyurdu: İki PKK’lı terörist hava operasyonuyla etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB Ansızın vurmaya devam diyerek duyurdu: İki PKK’lı terörist hava operasyonuyla etkisiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ansızın vurmaya devam!

Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.


Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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