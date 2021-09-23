MSB 'Ansızın vurmaya devam' diyerek duyurdu: İki PKK’lı terörist hava operasyonuyla etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ansızın vurmaya devam!
Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Ansızın vurmaya devam!
Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/b9yZ3j0dS8
Ansızın vurmaya devam!