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POLİTİKA

MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPGli 11 terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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