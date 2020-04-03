MSB: Barış Pınarı bölgesine sızan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/kAnrCMYsKY
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/kAnrCMYsKY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Nisan 2020