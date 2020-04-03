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POLİTİKA

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı bölgesinde görev alan askerler, teröristleri etkisiz hale getirdi.
Barış Pınarı bölgesinde görev alan askerler, teröristleri etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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