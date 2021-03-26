Gündem MSB Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Saldırı girişiminde bulunan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Saldırı girişiminde bulunan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
GÜNDEM
MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
İzmirde dehşete düşüren olay

İzmir'de dehşete düşüren olay

Ormanlık alanda kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.
Konteynerkrizi büyüyor

Konteyner
krizi büyüyor

​Yerli sanayici çözümü THY ile TİM iş birliğinde görüyor.
ABDli kongre üyesi Cannon protesto ettiği valinin kapısını çalması üzerine ters kelepçeyle gözaltına alındı

​Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak.

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Deniz trafiği durdu: Günlük zarar 9,6 milyar dolar.

Bitcoin üzerinden ​12 milyon lira dolandırdılar.

​Kar kalınlığı yükseklerde 40 cm'e kadar çıkacak.

Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.
Manipülasyon hüsranla bitti

Manipülasyon hüsranla bitti

Borsa spekülatörlerinin peşinden giden kaybetti.
Anayasa kadrosu

Anayasa kadrosu

​Üye sayısı 50'den 75'e çıkarılan MKYK'ya 23 hukukçu girdi.
Çinli bakana Uygur mesajı

Çinli bakana Uygur mesajı

​Görüşmeye dair açıklama Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi.
Zamanı geldi

Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın anayasa çağrısına tam destek.
Camilerde LGBT <br>vaazı verilmeliymiş

Camilerde LGBT
vaazı verilmeliymiş

​Macron hükümetinin hadsiz bakanından çirkin açıklama.
Dinamik dönem başladı

Dinamik dönem başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden 81 ili ziyaret etmelerini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.