MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 26 Mart 2021, 09:46 Son Güncelleme: 26 Mart 2021, 09:58 DHA