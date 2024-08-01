MSB 'Bölgede risk artıyor' diyerek uyardı: Gazze için derhal ve koşulsuz ateşkes

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında,Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şura toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını hatırlattı.
Yüksek Askeri Şura kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını müteakiben açıklanacağını belirten Aktürk, kararların devlete, millete ve TSK'ya hayırlı olmasını diledi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 1588 teröristin, 770'inin Irak'ın kuzeyinde, 818'inin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Aktürk, ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik olarak 26 Temmuz'da gerçekleştirilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.
66 bin 975 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi
Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, 24 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının tespit edildiğini hatırlatan Aktürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığını aktardı.
Bölgesel ve küresel barışa katkılar
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlendiğini ve birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılacağını aktaran Aktürk, Bakan Güler'in, yarın ise Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşeceğini bildirdi.
Aktürk, İsrail'in, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına rağmen Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Eğitim ve tatbikatlar
Tuğamiral Aktürk, TSK'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetinin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Pakistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, korvetin, bugün bir sonraki liman olan Umman'a seyre başlayacağını, 4-6 Ağustos arasında ise Salallah Limanı'nı ziyaret edeceğini bildirdi.
Aktürk, TCG KINALIADA'nın ayrıca, 1-10 Ağustos arasında Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek görevi icra edeceğini aktardı.
Öğrenci ve personel temini
Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.