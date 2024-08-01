MSB 'Bölgede risk artıyor' diyerek uyardı: Gazze için derhal ve koşulsuz ateşkes

"İsrail, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürmektedir. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz"