MSB: Dört PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/2rtzCjwhP7
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.