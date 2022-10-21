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POLİTİKA

MSB: Dört PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde dört PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Dört PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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