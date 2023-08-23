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MSB duyurdu: 10 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

15:42 . 23/08/2023 Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, “Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.




#MSB
#FETÖ
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#yunanistan
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