Gündem MSB duyurdu 5 kaçak yakalandı, biri PKK/YPG terör örgütü mensubu
MARDİN

MSB duyurdu: 5 kaçak yakalandı, biri PKK/YPG terör örgütü mensubu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişinin, Mardin/Kızıltepe’de yakalandığını, şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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MSB: Suriye'den ülkemize girmeye çalışan biri PKK'lı iki kişi yakalandı
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MSB: Suriye'den ülkemize girmeye çalışan biri PKK'lı iki kişi yakalandı
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