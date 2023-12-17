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MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

13:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 13:46 - 17/12/2023 Pazar
DHA
Arşiv
Arşiv

MSB'den yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.




Yapılan açıklamada şöyle denildi;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.



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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Güler, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talebine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, "Başkan Biden, 'Bunu en kısa sürede kongreye iletme hazırlıklarını yaptım' diyerek ifade etmiş. Tedarik sürecinde en önemli husus müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamamasıdır. Temenni ediyorum ki önümüzdeki süreçte somut gelişmeler olacaktır" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Eurofighter uçağı alım talebiyle ilgili, "Almanya'nın itirazları konusunda, müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır." diye konuştu.




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