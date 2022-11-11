MSB duyurdu: Beş FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. MSB'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde: Hudutlarda FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teslim olan terörist 5 yıl sonra ailesiyle görüştü
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İYİ Partili Turhan Çömez ve HDP’li Garo Paylan arasında tansiyon yükseldi: Sizden rahatsızız
AK Parti'nin HDP'ye ziyareti sonrası muhalefet tarafından başlatılan tartışma devam ederken Tele 1 canlı yayınına konuk olan İYİ Partili Turhan Çömez ve HDP'li Garo Paylan arasında tansiyon yükseldi. HDP'li Paylan, İYİ Partili Çömez'in partisinin HDP'nin tutumundan ve söylemlerinden rahatsız olduğunu söylemesi üzerine 'Bilmukabele Turhan Bey, biz de sizden rahatsızız' dedi.
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Egedeki tansiyon Atinadan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunanistandan beklenen adım geldi.
Mora ve Giritin güneybatısındaki ExxonMobileın doğal gaz araştırmasa dün resmen start veren Yunanistan Türkiyenin Bozdoğan testi ile alarma geçti.
Protothema söz konusu testi Mora ve Giritteki sismik araştırmalara cevap olarak nitelendirdi.
Daha önce Türkiyeye yönelik provokatif haberlere imza atan gazete haberde şu ifadelere yer verdi;
Türkiye Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından resmen başlatılan sismografik araştırmalara yeni bir kışkırtıcı videoyla yanıt verdi.
Haberde Bozdağanın teknik özelliklerine de yer verildi. Söz konusu füzenin F-16ların yanı sıra Hürjet ve TF-Xe de entegre edilebileceğinin altı çizildi.
Skai ise Bozdoğanın bu yıl içinde TSKnın envanterine gireceğini yazdı.
İŞTE ATİNANIN GİRİT PLANIYunan basını geçtiğimiz günlerde Atinanın Girit planını sayfalarına taşımıştı. CNN Yunanistanın Hidrokarbon Araştırmalarında Donanma Kalkanı başlıklı haberde skandal ifadelere yer verildi.
TEPKİ PLANI HAZIRLANIYORBölgede bir Türk provokasyonu olabileceğini iddia eden gazete silahlı kuvvetlerin böyle bir senaryoya karşı bir tepki planı üzerinde çalıştığını yazdı.Deniz Kuvvetleri tarafından Girit ve Korfu çevresi için yayınlanan NAVTEX ile sınırlanan alanların donanma tarafından korunacağı açıklandı. Söz konusu habere göre, bölge bir müdahaleye karşı uzaktan sürekli gözetim altında olacak.Üst düzey askeri kaynaklara dayandırılan haberde Yunan Donanması geniş bir alanda ihtiyatlı bir varlığa sahip olacağının altı çizildi.
Türkiye'nin 'Bozdoğan' hamlesi Atina'yı panikletti: Yunanistan'da alarma geçildi
Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'nin dün başarılı bir şekilde test ettiği Bozdoğan füzesi komşunun bir numaralı gündemi oldu.