MSB duyurdu: Beş FETÖ'cü yakalandı

TEPKİ PLANI HAZIRLANIYORBölgede bir Türk provokasyonu olabileceğini iddia eden gazete silahlı kuvvetlerin böyle bir senaryoya karşı bir tepki planı üzerinde çalıştığını yazdı.Deniz Kuvvetleri tarafından Girit ve Korfu çevresi için yayınlanan NAVTEX ile sınırlanan alanların donanma tarafından korunacağı açıklandı. Söz konusu habere göre, bölge bir müdahaleye karşı uzaktan sürekli gözetim altında olacak.Üst düzey askeri kaynaklara dayandırılan haberde Yunan Donanması geniş bir alanda ihtiyatlı bir varlığa sahip olacağının altı çizildi.