MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/h4n5Xghu9c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2021

GÜNDEM PKK'ya 'pençe' darbesi: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü