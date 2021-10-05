Gündem MSB duyurdu Dört terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan ve Zap Bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

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