MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/h4n5Xghu9c
PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.