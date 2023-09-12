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MSB duyurdu: Hudut Kartalları yedi kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklaması yapıldı.

Lokman Özdemir
16:52 . 12/09/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
denildi.


Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağından ilkinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği bilgisi verildi. Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

#Milli Savunma Bakanlığı
#Yunanistan
#Suriye
28 dakika önce
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