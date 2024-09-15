MSB duyurdu: İki bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.
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1 saat önce