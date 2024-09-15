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MSB duyurdu: İki bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
13:05 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 13:45 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.

#MSB
#Suriye
#Fırat Kalkanı
#Pençe-Kilit Operasyonu
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